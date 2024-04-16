Строительство поликлиники продолжается в поселке Свердловский Лосино‑Петровского округа

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский Лосино-Петровского округа продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на прием 320 пациентов в смену, ее стройготовность превысила 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 148 рабочих и три единицы техники. Выполняется армирование и бетонирование вертикальных конструкций, кладка внутренних перегородок первого и второго этажей здания, монтаж систем отопления, электроснабжения и канализации в подвале здания», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В здании будет три этажа, ее площадь составит около шести тысяч квадратных метров. Поликлиника будет соответствовать единому областному стандарту «Наша поликлиника». Там разместят педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и не только. Рядом со зданием обустроят парковочное пространство, места для отдыха и детскую игровую площадку. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.