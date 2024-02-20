Строительство самой большой школы продолжается в Реутове

В микрорайоне 10А Реутова в рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство самой большой школы в округе, которая войдет в крупный образовательный комплекс. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы около 90 рабочих, они выполняют монтаж каркаса колонн двух этажей, монолитные работы, прокладку наружных сетей. В образовательном учреждении планируют создать «IТ-профиль», для этого в прошлом году в рамках Инициативного бюджетирования реализован проект «Создание современной инфраструктуры для IT-класса в «МАОУ СОШ № 10». Завершение строительства запланировано на конец лета.

«Горжусь, что рядом с моим домом строят самую большую школу Реутова! Слышал к концу года уже начнет работать», — поделился житель района Дмитрий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.