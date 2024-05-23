Строительство склада горючих материалов началось в Ногинске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Ногинске вдоль Электростальского шоссе началось строительство современного склада класса «А2», застройщиком выступает компания «Нортекс». Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Площадь склада составит 5,3 тысячи квадратных метров, там будут хранить горючие, а также негорючие материалы в горючей упаковке. В здании разместят административно-бытовые помещения, зону хранения оборудуют стеллажными система. Прилегающую территорию также благоустроят. Склад будет входить в комплекс зданий «Нортекса», его строительство завершат в первом квартале 2025 года.
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