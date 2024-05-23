Строительство склада горючих материалов началось в Ногинске

Площадь склада составит 5,3 тысячи квадратных метров, там будут хранить горючие, а также негорючие материалы в горючей упаковке. В здании разместят административно-бытовые помещения, зону хранения оборудуют стеллажными система. Прилегающую территорию также благоустроят. Склад будет входить в комплекс зданий «Нортекса», его строительство завершат в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.