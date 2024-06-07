Строительство склада товаров для отделки загородной недвижимости продолжается в Дмитрове
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В деревне Шелепино Дмитровского продолжается строительство складского комплекса компании «Деке Экстружн», стройготовность объекта составляет 10%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, на данный момент строители выполняют устройство фундаментов и монтаж железобетонных колонн. В здании площадью около 13 тысяч квадратных метров будут хранить 25 тысяч кубометров материалов для отделки загородной недвижимости, полимерных фасадных панелей, водосточных систем из поливинилхлорида, а также элементов кровельной вентиляции. Завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года, после этого в округе появятся порядка 100 новых рабочих мест.
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