Строительство социально-реабилитационного центра активно ведется в Сергиевом Посаде

Сотрудники Министерства строительного комплекса Московской области проверили ход строительства социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов на улице Пограничная в Сергиево-Посадском городском округе.

Напоминаем, что работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». В проверке приняли участие генеральный директор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин, а также представители компании — подрядчика ИСК «Родина».

Отмечается, что завершение всех строительно-монтажных работ намечено на март. Далее будет проводиться пусконаладка инженерных сетей, поставка мебели и оборудования. А ввод в эксплуатацию новых корпусов в составе социально-реабилитационного центра запланирован на май.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.