Строительство социально-реабилитационного центра для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде завершат весной
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Сергиево-Посадском округе на улице Пограничная продолжается строительство социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов, завершение строительно-монтажных работ запланировано на март. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Далее будет проводиться пусконаладка инженерных сетей, поставка мебели и оборудования. Ввод в эксплуатацию новых корпусов в составе социально-реабилитационного центра планируется в мае», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в минувшую субботу на объекте провели проверку хода проведения работ, в мероприятии приняли участие генеральный директор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин и представители компании-подрядчика ИСК «Родина».
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