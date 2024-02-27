Строительство современного воспитательно-образовательного комплекса продолжается в Красногорске

Строительная готовность одного их самых современных воспитательно-образовательных комплексов, который возводят в микрорайоне Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске, достигла уже семидесяти процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте задействовано порядка ста пятидесяти рабочих, которые выполняют чистовую отделку помещений и устройство инженерных сетей. Специалисты планируют возвести комплекс к 1 сентября 2024 года.

«Очень интересный проект реализуют прямо рядом с нашим домом. Ждем открытия чтобы отдать детей на обучение», — отметила одна из жительниц Павшинской Поймы Екатерина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в начале лета в Красногорске откроют Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.