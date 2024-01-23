Строительство современной школы продолжается вблизи деревни Сабурово в Красногорске

Строительная готовность новой школы вблизи деревни Сабурово в городском округе Красногорск составляет уже порядка шестидесяти процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте задействовано порядка ста рабочих, а также четыре единицы техники, выполняются фасадные, и отделочные работы, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь четырехэтажного здания будет составлять более пятнадцати тысяч квадратных метров. Помимо специализированных классов, в школе расположится IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортивных зала, актовый зал на 300 мест, столовая. Открыть новую школу в ЖК «Пятницкие кварталы» планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже в начале лета в Красногорске откроют Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.