Строительство третьей школы продолжается в Молоковском Ленинского округа

В сельском поселении Молоковское Ленинского городского округа продолжается строительство третьей по счету средней общеобразовательной школы № 3, ход проведения работ проконтролировали сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступает СЗ «Пригород Лесное», строительство ведется в рамках развития территории одноименного жилого квартала. Стройготовность объекта достигла 60%. Сейчас строители выполняют монтаж кровли, фасадов, инженерных систем и другие работы. В будущей школе будет три этажа, ее площадь составит порядка 14 тысяч квадратных метров. Там смогут учится 1,1 тысячи учеников. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.