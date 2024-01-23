Строительство второй очереди подмосковного ЖК «Равновесие» продолжают возводить в Одинцово

Готовность второй очереди квартала жилищного комплекса «Равновесие» составляет в подмосковном Одинцово уже почти шестьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что комплекс возводят по принципам GreenDevelopment с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности. Внутренняя территория предполагает дворы «без машин» и предусматривает все для комфортной жизни: зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, свой детский сад на территории, детские и спортивные площадки.

Девелопер проекта ГК «Кортрос» ведет работы сразу на нескольких объектах. Детский сад в рамках реализации второй очереди уже построен и введен в эксплуатацию. Детское дошкольное учреждение уже готовится к передаче на баланс муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал, что строительство областной больницы в Балашихе начнется уже в этом году.