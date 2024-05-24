Строительство заводского склада завершается в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево завершается строительство дополнительного склада подмосковного машиностроительного завода «Тонар», там будут хранить металлозаготовки для производства тормозной системы грузового транспорта. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Стройготовность объекта превысила 85%, его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. Реализацию проекта сопровождает менеджер ЦСС при Правительстве Московской области. Контроль за выполнением работ осуществляют инспекторы областного Главгосстройнадзора, их планируют завершить во втором квартале 2024 года. Отметим, что инвесторы могут получить услуги ЦСС бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.