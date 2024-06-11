Строительство жилого корпуса «Сценарист» активно ведется в подмосковном Королеве

Текущая строительная готовность превышает уже двадцать процентов. Согласно проекту, новый корпус будет переменной этажности — от 5 до 9 этажей, общая площадь составит порядка 24 тысяч квадратных метров. Корпус вместит 244 квартиры свободной планировки площадью от 20 до 93 квадратных метров.

В подъездах корпуса обустроят тамбуры, колясочные, места хранения уборочного инвентаря и помещение консьержа. На подземном этаже запланирована парковка. Проект реализуется в концепциях «безбарьерная среда» и «двор без машин». Завершить строительство «Сценариста» планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Наро-Фоминском городском округе появится животноводческий комплекс по производству мраморной говядины.