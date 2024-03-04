Строительству нового корпуса первой школы начинается в Королеве

В Королеве на улице Октябрьская начинается строительство нового корпуса школы № 1, подрядчик получил разрешение на строительство объекта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках региональной программы за счет средств бюджета. Новый корпус будет рассчитан на 400 мест. В нем обустроят учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую. Фасад существующего здания школы также планируют обновить. Прилегающую территорию благоустроят, на ней разместят спортивное ядро, детские игровые площадки. Завершение работ запланировано на конец лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.