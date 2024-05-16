Студенческая научно-практическая конференция прошла в подмосковном Егорьевске
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Студенты Подмосковья и Беларуси поучаствовали в региональной студенческой научно-практической конференции и обсудили перспективы развития логистики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Отмечается, что в работе конференции приняли участие студенты и преподаватели СПО учреждений Московской области, а также свои доклады представили студенты ЧУО «Минский колледж предпринимательства» Республики Беларусь.
Работа конференции шла в пяти секциях «Современные проблемы развития логистики и транспортных связей», «Логистики и управление цепями поставок», «Информационные технологии в логистике», «Перспективы развития логистической инфраструктуры», «Правовое регулирование логистики и транспортных связей».
«Благодарим всех участников за интересные доклады. Эта информация, несомненно, пригодится и преподавателям, и будущим логистам для дальнейшего развития. Всем желаем продолжать исследовательскую работу в сфере логистики и совершенствовать свои знания и умения», — сказал представитель Егорьевского техникума.