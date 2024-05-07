Студентка из Коломны стала призером чемпионата и Первенства России по восточному единоборству

Третьекурсница факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алевтина Полякова стала призером чемпионата и Первенства России по восточному боевому единоборству сито-рю. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что данные соревнования проходили в подмосковной Лобне, а всего в них приняли участие более пятисот спортсменов из двадцати семи регионов страны. Так, Алевтина Полякова завоевала серебряную медаль в командном зачете и бронзовую медаль в личном зачете.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это не первые спортивные награды студентки. Ранее она уже становилась призером областных и всероссийских соревнований по сито-рю.