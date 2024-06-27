Студентка из Подмосковья стала лауреатом международного конкурса научных работ

Коломенская студентка Светлана Ратникова стала лауреатом Международного конкурса научных, методических и творческих работ «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ», посвященного Году семьи и Десятилетию науки и технологий. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что студентка второго курса факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ, Светлана Ратникова была удостоена диплома 3 степени за ее работу «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций».

Научный руководитель студентки, Ольга Галкина, отметила, что проект является примером успешного сочетания традиционных методов образования и современных технологий. Эта работа позволяет глубже погрузиться в историю и культуру древних цивилизаций, используя инновационные виртуальные инструменты.

В ведомства также дополнили, что в этом году студентка впервые стала вожатой в образовательном центре «Взлет», а также участником экспедиции старшего научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии РАН Ирины Рукавишниковой.