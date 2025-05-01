Студентка в Волгограде отшила пожилого фроттера, пытавшегося залезть к ней в трусы в автобусе

В Волгограде семнадцатилетняя учащаяся одного из вузов обвинила своего спутника, который был значительно старше ее, в том, что он приставал к ней в автобусе. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте V1.ru со ссылкой на рассказ девушки, которая сняла всё происходящее на видео.

В дневное время 29 апреля в автобусе № 25, следовавшем по маршруту, произошёл инцидент. На остановке «Маршала Рокоссовского» студентка ощутила прикосновение, но не сразу поняла, что происходит. Она подумала, что её случайно задел ребёнок или пожилая женщина с сумками. Однако, оглянувшись, она увидела мужчину, что совершенно не стыдясь своего поступка пытался проникнуть ей под одежду.

«Я вижу, что его рука находится рядом с моей пятой точкой. Он пытался пролезть мне под трусы и, видимо, потрогать меня, делал это открыто», — рассказала девушка.

Как рассказала студентка, большинство пассажиров не обращали внимания на происходящее, а некоторые даже смеялись. Лишь после того, как она закричала, несколько человек обратили внимание на ситуацию. Мужчина отрицал свою причастность, но отошел только после того, как она несколько раз потребовала.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса признался, что 30 лет назад изнасиловал и убил 67-летнюю женщину.