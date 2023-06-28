Студентов Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Магистры русского языка»

Студенты магистратуры и аспирантуры из Подмосковья могут принять участие в ежегодном конкурсе «Магистры русского языка — 2023». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

По итогам состязаний финалисты и победители получат возможность пройти практику на базе представительства Россотрудничества за границей. Так, например, победители прошлых лет стажировались в Аргентине, Армении, Танзании и Египте, а некоторые получили работу в Агентстве по делам СНГ.

Конкурс «Магистры русского языка» проводится с 2018 года. За это время участие в нем приняли около шестисот студентов филологических и педагогических специальностей из более чем семидесяти университетов России.

Конкурсный отбор проходит в два этапа. На первом оценивается портфолио участника, на втором — профессиональные компетенции. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье занимает второе место в России по качеству образования.