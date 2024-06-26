Студенты и педагоги из Коломны собрали почти 50 тысяч рублей для детского хосписа

На фестивале «Подари надежду» в Коломенском ГСГУ студенты и педагоги собрали средства, которые университет направил на помощь тяжелобольным детям. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что собранные средства были использованы для покупки необходимых товаров, включая памперсы, детские бутылочки, соски, одноразовые пеленки и стерилизаторы, которые доставили в коломенский детский хоспис.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Сергей Коптюбенко поделился, что успех ярмарки стал возможен благодаря неравнодушным студентам и сотрудникам ГСГУ. Декан педагогического факультета Алексей Антипов, преподаватели и студенты факультета активно участвовали в доставке подарков.

Подчеркнем, что данный благотворительный праздник проводится уже седьмой год подряд, и он стал гордостью педагогического факультета. Волонтеры Екатерина Пескова и Виктория Арутюнян выразили гордость за свой факультет и подчеркнули важность привлечения студентов к благотворительности.