Подмосковные участники могут подать заявку на участие в Х сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», к проекту уже присоединились более 120 тыс. человек, свыше 1,85 тыс. из них — студенты вузов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В юбилейном сезоне студентам будет доступно 68 направлений, один участник может подать заявки на неограниченное количество дисциплин. Среди них — авиастроение, разработки беспилотных воздушных систем, международные отношения, биоинженерия и биоинформатика.

«Каждый год олимпиада „Я — профессионал“ собирает сотни тысяч регистраций от студентов. На участие в X сезоне уже поступило более 520 тыс. заявок. Молодежь приходит за возможностью попробовать себя в настоящей профессии: решить задачи, с которыми на практике сталкиваются специалисты из разных сфер», — сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Подмосковья поступило более 7,7 тыс. заявки, для участия необходимо подать заявку на сайте до 10 ноября. После завершения регистрации участников ждет отборочный этап, который пройдет с 13 по 29 ноября. Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила, что по промежуточным итогам регистрации на X сезон больше всего заявок в регионе поступило от обучающихся Государственного социально-гуманитарного университета, Московского государственного института культуры и Государственного гуманитарно-технологического университета.

Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Финалисты олимпиады получат денежные премии, льготы на поступление в вузы и стажировки в компаниях-партнерах. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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