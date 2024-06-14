Студенты Подмосковья могут пройти обучение в Летней школе по управлению интернетом

Подмосковные студенты смогут пройти онлайн-обучение в рамках пятой Летней школы по управлению интернетом, которая стартует в середине июля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники узнают об управлении интернетом и цифровом сотрудничестве на глобальном и локальном уровне, смогут сформировать навыки для участия в работе международных организаций, конференциях и дискуссиях по этим темам. Принять участие могут студенты, аспиранты, молодые преподаватели, исследователи образовательных профилей и специалисты и профессионалы, которые интересуются тематикой Летней школы. Программа школы будет состоять из подготовительно-отборочного и основного этапа, узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 18+