«Относилась к его творчеству без любви»: известная певица вспомнила особые качества Шатунова

Артистка рассказала, что практически не знала Шатунова лично. Но так получилось, что певица снималась с ним в передаче у Андрея Малахова буквально за месяц-полтора до его ухода из жизни.

«Это, может быть, третий раз в жизни, когда мы с ним лично виделись. Он там спел песню, которая мне очень понравилась. Я всегда относилась к его творчеству без особой любви, но с уважением, потому что он был очень искренний, яркий во всем, что он делал. Недаром у него было множество подражателей, а плохому не подражают», — рассказала звезда корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам певицы, ей очень жаль, что Шатунов ушел из жизни именно таким образом.

«Такой молодой парень так глупо, рано ушел. Мне кажется, он был светлым, добрым человеком», — заключила Семенова.

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