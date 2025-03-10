Суд со второго раза оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

В Москве суд повторно наложил штраф на дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное оскорбление религиозных символов. Об этом свидетельствуют материалы дела, предоставленные РИА Новости.

В документах зафиксировано, что протокол был передан в суд еще в конце февраля нынешнего года. Однако его отправили обратно составителю — отделу МВД России по району Измайлово города Москвы — для доработки. В материалах отсутствовала информация о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как того требует закон.

Вторичное рассмотрение дела прошло без затруднений. 7 марта суд признал Лебедева виновным по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ.

В отношении Лебедева было вынесено решение о наложении штрафа. Сумма штрафа не была названа в судебном решении, но статья предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физических лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что 10 марта в Никулинском суде Москвы состоится слушание по делу о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осужден за получение взятки.