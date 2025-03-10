Улюкаев попытается снять с себя судимость о взяточничестве

В понедельник, 10 марта, в Никулинском суде Москвы состоится слушание по делу о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осужден за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебной инстанции.

В конце 2017 года Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен был выплатить штраф в размере 130 млн руб. Причиной такого решения суда стало получение Улюкаевым взятки в размере 2 млн долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.

В мае 2022 года Алексей Улюкаев был освобожден условно-досрочно.

«Заседание назначено на 9.30», — сказали в суде.

В соответствии с нормами права, действующими в Российской Федерации, суд имеет право аннулировать судимость, если осуждённый демонстрирует безупречное поведение и возмещает причинённый ущерб. После этого человек считается несудимым, и на него больше не распространяются никакие ограничения.

Лица, имеющие судимость, не могут занимать должности в сфере образования, государственной службы, адвокатуры, работать частными детективами. Также им может быть отказано в выдаче разрешения на приобретение оружия. Кроме того, судимость может стать препятствием во время оформлении опеки или усыновления детей.

Ранее сообщалось, что музыканты Жуков с Потехиным пытаются защитить в Верховном суде «Чужие губы».