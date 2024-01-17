Суд в Москве принял иск к организатору «голой вечеринки» Ивлеевой на миллиард рублей

Таганский суд Москвы зарегистрировал иск к блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей, следует из карточки дела.

Коллективный иск направили продюсер Александр Иншаков и еще 22 человека. Истцы указывают, что организованная Ивлеевой «голая вечеринка» в клубе «Мутабор» причинила миллионам россиян «нравственные страдания».

Соответчиком по делу проходит компания МТС.

Кроме того, истцы требуют, чтобы Ивлеева перечислила 1 млрд рублей в фонд «Защитники Отечества». Также они добиваются того, чтобы Насте запретили вести мероприятия и рекламировать бренды.

Скандальная «голая вечеринка» прошла в ночь на 21 декабря. Кадры с мероприятия, в котором участвовали многие звезды шоу-бизнеса, вызвали широкий общественный резонанс. Вчера впервые о вечеринке высказался Владимир Путин, который заявил, что проведение подобных вакханалий недопустимо в целом, а не только во время СВО.