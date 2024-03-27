Сухая и солнечная погода ожидается сегодня в Подмосковье
Без осадков и до 12 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается малооблачная погода. Осадков не будет.
Температура воздуха в Подмосковье составит от семи до двенадцати градусов тепла, в Москве — от девяти до одиннадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северо-западного направления. Утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.
Ранее психиатр Татьяна Жиляева рассказала о весеннем обострении.