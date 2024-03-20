Психиатр Жиляева: весеннее обострение — не миф

Эксперт подтвердила, что в весеннее время года различные психические расстройства прогрессируют. Это факт. Ученые до сих не выяснили, что способствует изменению в поведении людей. Предполагают, что нехватка витаминов и солнечных лучей, а также перенесенные зимой инфекционные заболевания. Аналогично происходит и осенью.

В последнее время россияне страдают от панических атак. Раньше люди не понимали, что именно с ними происходит и не предавали значение. Теперь осведомлены, но действуют неправильно. Например, обращаются к неврологу или психологу вместо психиатра.

«Паническое расстройство может внешне напоминать другие заболевания. При головокружении, ощущении, что вы как будто бы падаете, лучше вызывать «скорую», ведь это может быть и инсульт. А при чувстве боли в груди и нехватке воздуха — инфаркт миокарда, который нужно будет исключить у врачей», — предупреждает психиатр Татьяна Жиляева.

Эксперт отметила, что в последнее время много обращений поступает от подростков. Они мало двигаются, много времени проводят в социальных сетях. Информации столько, что юный мозг не способен с ней справиться.

Взрослые россияне чаще всего жалуются на плохой сон, апатию, беспричинную тревожность, быструю утомляемость и подавленное состояние.

«Официальная статистика по психическим расстройствам снижается. Как правило, врачи удивляются и разводят руками, ведь это совершенно не соответствует их опыту. Пять лет назад психиатров было мало и попасть к ним было легко. Сейчас их стало в разы больше, но пациенты ждут приема по полтора-два месяца. Еще один показатель — рост продаж антидепрессантов», — рассказала собеседница NewsNN.

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