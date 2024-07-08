Сухая и теплая погода ожидается сегодня в Московском регионе

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати восьми до тридцати градусов.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Ранее жителям Московской области рассказали, как уберечь себя от аномальной жары.