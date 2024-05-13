Сухая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье
Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не прогнозируется.
Температура воздуха в Подмосковье составит от восьми до тринадцати градусов тепла, в Москве — от десяти до двенадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северного и северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.
Ранее врач Светлана Малиновская предупредила, что переутомление в весеннее время года приводит к перепадам давления.