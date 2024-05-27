Сухая и теплая погода прогнозируется сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати пяти градусов тепла, в столице — от двадцати до двадцати пяти градусов тепла.

Ветер будет восточного и юго-восточного направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к началу отопительного сезона в Дзержинском полностью модернизируют теплосеть М-5.