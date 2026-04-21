«Сухие против пророщенных»: садовод из Подмосковья объяснил, как подстраховаться от заморозков

Зеленый горошек остается одной из самых любимых и неприхотливых культур у дачников, однако для получения обильного урожая сладких и нежных стручков требуется соблюдение ряда важных правил. Подмосковный садовод Борис Воронович в беседе с REGIONS подробно рассказал, как правильно выбрать сорт, не ошибиться с семенами, организовать посадку и уход, чтобы уже в начале лета лакомиться горохом прямо с грядки.

По словам Вороновича, все сорта гороха делятся на три основные группы. Лущильные выращивают ради крупных и сладких зерен, так как их жесткие стручки с пергаментным слоем в пищу не употребляются, зато они идеальны для консервации. Сахарные сорта, напротив, лишены этого слоя, поэтому их мягкие стручки можно есть целиком вместе с молодыми горошинами. Мозговые сорта являются разновидностью лущильных, но дают особенно сладкие, морщинистые зерна, которые считаются лучшими для консервирования. Садовод посоветовал для Подмосковья проверенные и устойчивые сорта, такие как «Альфа», «Амброзия», «Оскар» и «Вера».

Отдельное внимание эксперт уделил выбору семян, объяснив разницу между дешевым развесным материалом и дорогими фирменными пакетиками. Он пояснил, что промышленные семена часто не обработаны от болезней и не гарантируют всхожесть, тогда как элитные семена обычно протравлены фунгицидами, адаптированы к региону и дают более выровненные растения. Воронович порекомендовал начинающим дачникам не экономить и покупать сортовые семена в проверенных магазинах, обращая внимание на срок годности. Замачивание и проращивание семян перед посадкой, по его словам, не только ускоряет появление всходов, но и позволяет сразу отбраковать нежизнеспособные экземпляры.

Говоря о сроках и технике посадки, садовод напомнил, что горох — культура холодостойкая и сеять его в Подмосковье можно уже в конце апреля. Он рекомендовал выбирать солнечные места, готовить грядку с внесением компоста, но без свежего навоза, и делать бороздки глубиной 4-5 сантиметров. Для подстраховки от возможных заморозков Воронович практикует комбинированный посев: часть семян замачивает и проращивает, а часть высевает сухими.

Поскольку горох — вьющееся растение, ему жизненно необходима опора. Садовод поделился своим методом натягивания горизонтальных рядов шпагата между кольями, а также рассказал о необычном, но эффективном лайфхаке — совместной посадке гороха с картофелем, где ботва последнего служит естественной опорой. Уход за культурой несложен, но требует регулярного полива в засуху, аккуратного рыхления и своевременного сбора урожая каждые 2-3 дня, чтобы стимулировать образование новых стручков. Главными же врагами гороха садовод назвал гороховую зерновку и мучнистую росу, порекомендовав в качестве профилактики ранний посев, незагущенные посадки и соблюдение севооборота.