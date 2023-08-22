«Борьба за оставшиеся крохи с барского западного стола»: политолог предрек Зеленскому печальное будущее

В октябре 2023 года СВО может завершиться безоговорочной победой России и внутренним переворотом на Украине с последующим смещением Зеленского со своего поста. На это, по словам политолога Александра Андрианова, указывают несколько обстоятельств.

Запад разочарован

По словам эксперта, растет разочарование Запада в связи с так называемым контрнаступлением ВСУ.

«Уж сколько возлагали надежд: в Украину инвестировали миллиарды долларов, снабжали ее вооружением. В результате получился пшик. Спускать силы и средства в черную дыру и дальше многие западные политики не видят смысла», — рассказал Андрианов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Сергей Аверин/РИА Новости ]

Перемены в Тайване

В январе 2024 года состоятся выборы администрации Тайваня, продолжил собеседник. Один из главных кандидатов на победу — Хоу Юи, выступающий за скорейшее воссоединение с Китаем, что крайне невыгодно американцам.

«Все свое влияние Штаты направят на то, чтобы не допустить победы этого кандидата. Противостояние с Китаем гораздо важнее – тут уже не до Украины», — отметил политолог.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Выборы в США

Наконец, подытожил Андрианов, в самих Штатах в конце 2024 года пройдут выборы президента, а граждане этой страны озабочены лишь внутренними делами — им абсолютно все равно, что происходит на соседнем континенте.

«Задобрить электорат нужно загодя, а значит, перераспределение доходов не в пользу Украины кажется неизбежным. Нехватка денег уже ощущается — свидетельством тому недавний конфликт двух закадычных друзей-пропагандистов Фейгина* и Арестовича**, которые с самого начала СВО проводили совместные эфиры и пророчили неминуемую победу Украины. Но любовь к деньгам оказалась сильнее патриотизма: не поделили деньги, тандем распался», — отметил эксперт.

Скоро, по его словам, недостаток финансов почувствует и украинская элита, «начнется борьба за оставшиеся крохи с барского западного стола». В этой связи будущее Зеленского кажется политологу печальным.

Ранее выяснилось, какие регионы должны войти в состав РФ для завершения СВО.

*признан физлицом, выполняющим функции иноагента

**включен в список террористов и экстремистов