«Борьба за оставшиеся крохи с барского западного стола»: политолог предрек Зеленскому печальное будущее
Политолог Андрианов рассказал, когда и чем может закончиться СВО
Фото: [Стрингер/РИА Новости]
В октябре 2023 года СВО может завершиться безоговорочной победой России и внутренним переворотом на Украине с последующим смещением Зеленского со своего поста. На это, по словам политолога Александра Андрианова, указывают несколько обстоятельств.
Запад разочарован
По словам эксперта, растет разочарование Запада в связи с так называемым контрнаступлением ВСУ.
«Уж сколько возлагали надежд: в Украину инвестировали миллиарды долларов, снабжали ее вооружением. В результате получился пшик. Спускать силы и средства в черную дыру и дальше многие западные политики не видят смысла», — рассказал Андрианов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [Сергей Аверин/РИА Новости]
Перемены в Тайване
В январе 2024 года состоятся выборы администрации Тайваня, продолжил собеседник. Один из главных кандидатов на победу — Хоу Юи, выступающий за скорейшее воссоединение с Китаем, что крайне невыгодно американцам.
«Все свое влияние Штаты направят на то, чтобы не допустить победы этого кандидата. Противостояние с Китаем гораздо важнее – тут уже не до Украины», — отметил политолог.
Фото: [Zuma\TASS]
Выборы в США
Наконец, подытожил Андрианов, в самих Штатах в конце 2024 года пройдут выборы президента, а граждане этой страны озабочены лишь внутренними делами — им абсолютно все равно, что происходит на соседнем континенте.
«Задобрить электорат нужно загодя, а значит, перераспределение доходов не в пользу Украины кажется неизбежным. Нехватка денег уже ощущается — свидетельством тому недавний конфликт двух закадычных друзей-пропагандистов Фейгина* и Арестовича**, которые с самого начала СВО проводили совместные эфиры и пророчили неминуемую победу Украины. Но любовь к деньгам оказалась сильнее патриотизма: не поделили деньги, тандем распался», — отметил эксперт.
Скоро, по его словам, недостаток финансов почувствует и украинская элита, «начнется борьба за оставшиеся крохи с барского западного стола». В этой связи будущее Зеленского кажется политологу печальным.
Ранее выяснилось, какие регионы должны войти в состав РФ для завершения СВО.
*признан физлицом, выполняющим функции иноагента
**включен в список террористов и экстремистов