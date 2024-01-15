Сумма штрафов по упрощенной системе в Подмосковье составила почти пять миллионов рублей с начала года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала 2024 года в Московской области по упрощенной системе составили 100 постановлений о выдаче штрафов на общую сумму более 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.
В частности, камеры на дорогах региона зафиксировали 55 водителей, которые не оформили специальный талон на транспортировку отходов строительства. Им придется заплатить штраф в размере 3 миллиона 913 тысяч рублей.
«К административной ответственности привлекли также шесть автомобилистов, игнорирующих запрет парковки возле контейнерных площадок. Сумма штрафов составила 18 тысяч рублей. «Умные» автомобили сформировали 39 постановлений на 1 005 000 рублей за нарушения чистоты и порядка», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.