Super: скандальный блогер Лена Миро скончалась после ДТП в США

Получившая известность в отечественном медиапространстве за свои неоднократные скандальные публикации в LiveJournal о звездах шоу-бизнеса российский блогер Лена Миро так и не смогла восстановиться после ДТП, в которое попала, будучи в Соединенных штатах Америки, сообщил портал Super.ru.

Как стало известно журналистам, девушка впала в кому и на днях умерла.

Сообщается, что мать Миро летала за океан на похороны дочери. В отличии от отца, который предпочел остаться в России.

Ранее мы писали, что в подмосковном Королеве состоялось прощание с бывшей участницей телепроекта «Дом-2», 36-летней Либерж Кпадону. Звезда телешоу была найдена мертвой на съемной квартире при невыясненных обстоятельствах. Причиной смерти стала остановка сердца.