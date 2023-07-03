«Существует несколько способов»: программист рассказал, как взламывают зашифрованные мессенджеры

ФСБ, по данным зарубежных СМИ, научилась отслеживать переписки в зашифрованных мессенджерах — Telegram, WhatsApp* и Signal. Такой информацией делится американская газета The New York Times.

Как рассказал Frontend-разработчик и программист Сергей Журавлев, зашифрованные мессенджеры, которые отмечаются в новости, основаны на протоколах шифрования, разработанных для обеспечения конфиденциальности и безопасности коммуникаций.

По его словам, они используют сложные алгоритмы шифрования, которые должны предотвратить доступ третьих лиц к сообщениям.

«Однако если рассматривать вопрос с теоретической и технической точек зрения, независимо от мощности шифрования существует несколько способов, с помощью которых их можно обойти или взломать», — пояснил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Один из таких способов — использование программного обеспечения, известного как «вредоносный код».

«Другой возможный метод — осуществление атаки на инфраструктуру мессенджера, включая серверы или маршрутизаторы, используемые для передачи сообщений. Другой вопрос — нужно ли это делать ФСБ. Обычно такие органы действуют своими закрепленными методами», — добавил Журавлев.

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