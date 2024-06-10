Свадебный портал «Свадьба в Подмосковье» запустили в Московской области

В Московской области запустят свадебный портал «Свадьба в Подмосковье», он будет полезен для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак и провести торжество на территории региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Новый портал объединил в себе массу полезной информации — более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, каждый год в регионе свой брак регистрируют более 50 тысяч пар. Она отметила, что теперь им достаточно выбрать место для проведения торжества и подать заявление на выбранную дату. Воспользоваться порталом можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.