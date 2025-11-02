Священники развенчали суеверия и рассказали, почему будущие мамы могут посещать кладбища

Представители Русской православной церкви пояснили, что беременным женщинам разрешено посещать кладбище. Ограничений духовного характера нет, и визит не несет опасности ни для женщины, ни для будущего ребенка. Об этом сообщает ИА « Кулик ».

Священнослужители отметили, что кладбище не является местом мистических сил и не связано с «переходами в иной мир». Оно рассматривается как территория памяти и уважения к усопшим.

По словам представителей РПЦ, посещение кладбища возможно при условии, что у будущей матери нет медицинских противопоказаний. Разрешается присутствовать и на похоронах.

В церкви подчеркнули, что вера и эмоциональное состояние женщины влияют на ребенка сильнее любых суеверий. Священники призвали не придавать значение слухам о запретах, связанным с беременностью.

