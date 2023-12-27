«Связи наверху»: выяснилось, почему Собчак избежала нападок из-за «голой» вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева записала видео, в котором со слезами на глазах попросила прощения у россиян. Такой ролик она опубликовала на своей странице в соцсети.

На этот шаг звезде пришлось пойти после общественного осуждения ее скандальной вечеринки в формате Almost Naked — то есть с полуобнаженным дресс-кодом. Среди гостей были Филипп Киркоров, Джиган, Лолита, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Vasio и многие другие.

Фото: [ Социальные сети ]

Слезы отчаяния

Все они столкнулись с печальными последствиями такого визита: фрагменты с ними начали вырезать из новогодних шоу, отменять их концерты и так далее.

«Меры в отношении участников «голой вечеринки» оказались значительными, включился этакий социальный бан. И вот сама Ивлеева делает уже второе заявление за пару дней, но совершенно в иной манере. Первое выступление было исполнено уверенностью и стремлением оправдаться и откупиться. Второе же — это слезы отчаяния и призыв к прощению», — рассказал психолог, общественный деятель Сергей Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Социальная казнь

По словам эксперта, общественные нормы во время СВО стали по-военному резки и строги. Для артистов, попавших в такую историю, происходящее с ними выглядит как социальная казнь.

«Единственный, кто пока избегает нападок — это Ксения Собчак. Мне видится, что здесь действует некий негласный иммунитет, вызванный ее связями «наверху». Думаю, этим же оправдывается и отсутствие Собчак в списке иноагентов, несмотря на ее смелые оппозиционные проявления», — добавил общественник.

Ранее выяснилось, что заставило участников «голой вечеринки» раскаяться.