«Звезды испугались»: выяснилось, что заставило участников «голой вечеринки» раскаяться

Звезды шоу-бизнеса стали массово извиняться за участие в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлевой. Со словами сожаления уже выступили певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, опубликовав соответствующие ролики в социальных сетях.

Так, Киркоров пояснил, что получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере, а Билан отметил, что понимает негодование граждан, но добавил, что не совсем точно понял информацию о дресс-коде вечеринки и представлял все немного иначе.

По мнению психолога и общественного деятеля Сергея Костеренко, причины такого поведения провинившихся звезд очевидны.

«Событие вызвало резонанс в обществе, были сделаны заявления со стороны представителей власти, одному из участников уже назначили крупный штраф и привлекли к исправительным работам, а остальным пригрозили запретом на участие в телеэфирах и новогодних корпоративах», — пояснил психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник подчеркнул, что последний пункт наиболее критичен, ведь звезды шоу-бизнеса зарабатывают на новогодних мероприятиях значительную часть своего годового дохода.

«Действия органов власти по влиянию на артистов-иноагентов в последнее время показали свою эффективность. Другие граждане заметили это и стараются не связываться с теми, кто попал под негативное внимание властей. Здесь ситуация такая же», — рассказал Костеренко.

В шоу-бизнесе высокая конкуренция, добавил общественник, и всегда есть другие, менее скандальные артисты, взаимодействие с которыми не вызовет проблем.

«Звезды испугались, поэтому и стали массово и публично приносить извинения, чтобы сохранить свою репутацию и возможность иметь гонорары за предстоящие выступления», — считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что Ивлеева извинилась за «голую вечеринку», а все заработанные деньги отправит на благотворительность.