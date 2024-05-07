Свыше 100 детских оздоровительных лагерей будут работать в Подмосковье этим летом

В летние каникулы в Подмосковье будут работать более ста детских оздоровительных лагерей, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Мы предусмотрели все для комфортного и безопасного отдыха. Ожидаем, что этим летом в нашем регионе отдохнут свыше ста тысяч детей», — указала она.

Как отметили в пресс-службе министерства социального развития Московской области, подобрать лагерь для детей родители могут уже сейчас на портале «Детские лагеря в Подмосковье». Там можно найти информацию о том, какие вещи необходимы будут ребенку во время летнего отдыха и какие документы требуется предоставить.

В ведомстве напомнили, что дети из семей с низким доходом, дети с ОВЗ и сироты могут получить путевку в лагерь бесплатно. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

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