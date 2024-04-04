Свыше 112 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года
Фото: [АО «Мострансавто»]
Более 112 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах предприятия АО «Мострансавто» с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самым популярным способом регистрации проезда, указали в ведомстве, стали социальные карты — свыше пятидесяти трех миллионов трансакций. Банковскими картами проезд был оплачен почти тридцать пять миллионов раз. Также пассажиры активно пользуются «Стрелкой» и «Тройкой».
Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 в Королеве. Также востребованы маршруты МАП № 9 в Долгопрудном.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что «Мострансавто» закупит почти пятьсот новых автобусов.