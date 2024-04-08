Свыше 13 млрд рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье в этом году

Свыше тринадцати миллиардов рублей планируют направить на ремонт дорог в Подмосковье в текущем году, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Как пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, почти 7 миллиардов рублей предусмотрено на ремонт муниципальной сети, еще 6,4 миллиарда — на ремонт региональной сети.

Всего в этом году в Московской области планируют заменить более 1,1 тысячи километров покрытия. Работы начнутся при устойчивых плюсовых температурах.

«Депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах. Для этого они также будут встречаться с представителями администраций, подрядчиками», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе закупят более тысячи новых автобусов.