Свыше 1,3 млрд рублей предусмотрено в Подмосковье на выплаты беременным и кормящим в этом году

Свыше 1,3 миллиарда рублей предусмотрено в Подмосковье на выплаты беременным и кормящим женщинам в текущем году, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Как отметила депутат регионального парламента, член комитета по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова, в прошлом году такие выплаты оформили почти 280 тысяч жительниц Подмосковья.

«В рамках исполнения поручений президента РФ в Подмосковье реализуется целый ряд мер поддержки, и важной составляющей здесь является финансовая поддержка семей при рождении ребенка», — указала парламентарий.

Татьяна Карзубова напомнила, что будущие мамы в Подмосковье могут рассчитывать в том числе на выплаты на питание, подарочный набор новорожденного, единовременное пособие при рождении ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.