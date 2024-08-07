Свыше 14 тысяч подростков устроились на временную подработку в Подмосковье за два месяца лета

Более четырнадцати тысяч подростков устроились на временную работу в Подмосковье за два летних месяца, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

В Подмосковье дети могут устроиться на подработку в рамках госуслуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Также подростки могут рассчитывать на материальную помощь.

Как напомнил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, среди трудоустроенных этим летом ребят двадцать семь человек работают на квотируемых местах и получают зарплату в размере 21 тысячи рублей.

«Кроме того, при трудоустройстве несовершеннолетних граждан в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка — 2 417 рублей в месяц», — уточнил парламентарий.

Популярными среди подростков профессиями являются рабочий зеленого хозяйства, подсобный рабочий и уборщик территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к новому учебному году в Подмосковье откроют почти сорок новых школ.