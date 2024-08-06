Андрей Воробьев: 39 новых школ и 26 детсадов откроют в Подмосковье к сентябрю

Тридцать девять новых школ и двадцать шесть детских садов откроют в Подмосковье к 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Также к новому учебному году откроют еще сорок школ, в которых прошел капитальный ремонт, уточнил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что до 15 августа будет проверена готовность каждого учебного заведения в регионе. Всего в этом году за парты сядут свыше миллиона учеников.

«В этом году к нам пришли более трех тысяч учителей. Все больше специалистов выбирают для работы именно Московскую область, это приятно. Мы со своей стороны всегда поможем — для этого у нас есть ряд мер поддержки», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Также к концу августа в Подмосковье обустроят свыше 1,7 тысячи пешеходных переходов вблизи школ, а 1 сентября в восьмидесяти парках региона состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.