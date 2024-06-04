Свыше 170 пешеходных маршрутов обустроили в Подмосковье с начала года

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Сто семьдесят шесть пешеходных маршрутов уже обустроили в Подмосковье с начала этого года в рамках мероприятия «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новые тропы появляются во дворах. Пешеходные маршруты соединяют дворовые территории с ключевыми социальными объектами, маршрут до которых становится более удобным.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, в трех городских округах соответствующие работы идут с опережением графика. Речь о Сергиевом Посаде, Реутове и Можайске.

«Отмечу, что при выборе локаций благоустройства опирались на мнение и предпочтения жителей каждого из округов», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена реконструкция Пироговского шоссе.