Губернатор Подмосковья: реконструкцию Пироговского шоссе завершат в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролировал ход реконструкции Пироговского шоссе, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», их планируют завершить в 2024 году.

«Мы сегодня на Пироговском шоссе (участке протяженностью два километра), которое с двух полос расширяем до четырех. Строители отвечают за то, чтобы в конце года запустить эту самую проблемную, самую узкую часть дороги. Сейчас мы находимся на мосту, который должен быть сдан в августе (правая часть путепровода). Также по всей Пироговке сделаем тротуары и велодорожки», — сообщил губернатор.

После завершения работ удастся значительно улучшить дорожную ситуацию на участке, обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых комплексов и выезд на Мытищинскую хорду. Помимо этого, жители смогут быстрее добираться до Клязьминского водохранилища. Рабочие в целях безопасности граждан также обустроят новые тротуары наземные пешеходные переходы со светофорами. На данный момент они расширяют проезжую часть от путепровода через железную дорогу до Мытищинской хорды, выполняют отсыпку насыпи земляного полотна и устройство ливневой канализации. Общая строительная готовность достигла 29%. Помимо этого, строители возводят новый путепровод через железную дорогу.

«Общая протяженность объекта — два километра, путепровода — 79 метров. Перепуск движения по нему запланирован на III квартал этого года, а полностью работы на объекте планируем завершить в IV-м квартале», — отметил представитель подрядчика, руководитель проекта Артем Борисов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.