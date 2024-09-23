Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше 1,8 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В будни средняя посещаемость таких территории составила более 257 тысяч человек, в выходные — более 531 тысячи.

В тройку лидеров по посещаемости с 16 по 22 сентября вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках и Центральный парк в Пушкино.

На минувшей неделе парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья, отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.