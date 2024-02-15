Свыше 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства МО]
Около восемнадцати тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В настоящее время на территории парков и лесопарков региона функционирует пятьдесят две лыжные трассы различной протяженности, напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке — 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь», — напомнил министр.
Десять новых лыжных трасс в Подмосковье были оборудованы в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», отметили в областном министерстве благоустройства. Речь идет в том числе о лыжне в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в парке «Авангард» в Подольске и Химкинском лесопарке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыта дорога в Павловской Слободе.