Свыше 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

Около восемнадцати тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В настоящее время на территории парков и лесопарков региона функционирует пятьдесят две лыжные трассы различной протяженности, напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке — 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь», — напомнил министр.

Десять новых лыжных трасс в Подмосковье были оборудованы в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», отметили в областном министерстве благоустройства. Речь идет в том числе о лыжне в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в парке «Авангард» в Подольске и Химкинском лесопарке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыта дорога в Павловской Слободе.