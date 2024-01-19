Свыше 19 тысяч специалистов ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье

Свыше девятнадцати тысяч специалистов и более 1,6 тысячи единиц техники ликвидируют последствия сильного снегопада в Подмосковье, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Применяют роторы, чтобы очистить покрытия до твердого основания. <…>Тракторы прометают основной ход внутриквартальных проездов и прилегающие к контейнерным площадкам зоны, чтобы мусоровозы и экстренные службы могли свободно проехать», — приводит слова Светланы Аиповой пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

Работы по уборке снега в муниципалитетах региона начались рано утром. В приоритете — безопасное передвижение пешеходов, подчеркнули в ГУСТ. Поэтому специалисты сначала очищают территории у подъездов и дорожки вдоль МКД. Сегодня для ликвидации последствий снегопада также дополнительно привлекли погрузочную технику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями вопросы обеспечения безопасности в регионе во время крещенских купаний.